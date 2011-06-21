-MUSTAFA BALBAY'A TAHLİYE İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - İzmir'den milletvekili seçilen ikinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı gazeteci Mustafa Balbay'ın avukatı, müvekkilinin tahliyesi istemiyle mahkemeye başvurmak için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Gazeteci Balbay'ın avukatı Mehmet İpek, İzmir İl Seçim Kuruludan alınan milletvekilliğine ilişkin mazbatayla birlikte tahliye istemiyle hazırlanan dilekçeyi yargılamanın yapıldığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine sunacağı öğrenildi.