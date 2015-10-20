Mustafa Balbay: 'Tayyip Bey ülkeyi bölmeye mi çalışıyor' diyen AKP’li kim?

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, AKP’li bir parti yöneticisinin söylediği iddia edilen “Tayyip Bey ülkeyi bölmeye çalışıyor, siz farkında değilsiniz” sözlerini Meclis gündemine taşıdı. Balbay, “Bu açıklamayı yapan ve hala AKP Genel Başkan Yardımcısı olan kişi kimdir?” diye sordu.

Mustafa Balbay, gazeteci Levent Gültekin’in Bugün TV'de katıldığı “Özgür İfade” programında gündeme getirdiği, AKP’de Genel Başkan Yardımcılığı görevi yürüten bir kişiye ait olan “Tayyip Bey ülkeyi bölmeye çalışıyor” sözlerini TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesi ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sordu.

Balbay programda paylaşılan görüşmelerin çok dikkat çekici olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Yayınlanan programda gazeteci Levent Gültekin’in söyledikleri bir iddia, duyum, ya da üçüncü şahıslardan edinilen bilgiler değildir. Gazeteci kesin ve kararlı bir dille AKP’li halen Genel Başkan Yardımcılığı görevi yürüten bir kişi ile yaptığı konuşmalar olarak aktarmaktadır. Bu konuşmalar görmezden gelinecek konular değildir. 13 yıllık iktidar partisine mensup bir yöneticinin ifadelerine göre 'Tayyip Bey ülkeyi bölmeye çalışıyor, siz farkında değilsiniz' cümlesi dehşet verici ve aydınlatılmaya muhtaç bir söylemdir.”

Başbakan Davutoğlu’na bu açıklamaları yapan AKP’li yöneticinin kim olduğunu soran Balbay, “Bu ifadeler vatana ihanet suçudur. Ayrıca 7 Haziran genel seçimleri sonrası ülkemizde cereyan eden terör eylemlerine baktığımızda, o zaman tüm bu olayların “Tayyip Bey’in” amacına yönelik mi olduğunu sorgulamak gerekir ”diye konuştu. Balbay, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Davutoğlu’ndan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

-Gazeteciye bu açıklamayı yapan ve hala AKP Genel Başkan Yardımcısı olan kişi kimdir?

-AKP Genel Başkan Yardımcısının ifadeleri Cumhurbaşkanının vatana ihanet suçu işlediğini göstermez mi? Bu cümleler bir iddia mıdır? Somut hangi eylem ve söylemlere dayanmaktadır?

-Ülkemizde özellikle 7 Haziran genel seçimleri sonrası yaşanan terör olayları AKP Genel Başkan Yardımcısının ifade ettiği amaca yönelik midir?

-AKP Genel Başkanı ve Başbakan olarak bu açıklamalara yönelik hangi adımları atacaksınız?