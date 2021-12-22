Mustafa Balbay: Saray'ın "kur-faiz" garantisi vereceğini kim daha önceden biliyorsa vurgunu vurdu

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı dövize karşı koruma garantisi verilen TL mevduat hesabını değerlendirdiği yazısında, "Saray’ın “kur-faiz” garantisi vereceğini kim daha önceden biliyorsa vurgunu vurdu. Saatler içinde 12 lira ile 18 lira arasında değişen oynak kurla oynayabilmek için alınacak kararları önceden bilmek gerekir! Başka türlü oynamak olanaksız!" ifadelerini kullandı.

"Faizleri indiriyoruz" söylemiyle kur payı dağıtıldığını savunan Balbay, "Yine fedakârlık eşit paylaşılacak:

“Feda” kısmı halka... “Kârlık” kısmı ranta!

Girilen bu yolun da büyük riskleri var ama Saray için sorun değil. Nasıl olsa riski üstlenecek milyonlar var!" diye yazdı.

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