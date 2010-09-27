Mustafa Balbay: Küresel ısınmayı ne zaman Ergenekon'a yıkacaklar?

T24 - İkinci "Ergenekon" davasının 82. duruşması başladı. Tutuklu sanık Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "Kamuoyundaki en ufak bir gelişmeyi bu davadan bilme geleneği başladı. Küresel ısınmayı ne zaman Ergenekon'a yıkacaklar merak ediyorum" dedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 27 sanık ile tutuksuz yargılanan Noyan Çalıkuşu ve Hüseyin Keskin katıldı.



Tutuklu yargılanan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli tuğgeneral Levent Ersöz, İbrahim Özcan, Ersin Gönenci ve Mustafa Dönmez duruşmaya katılmadı.



Duruşmada usul hakkında konuşmak istediğini belirten tutuklu sanık Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, geçen 20 günde çok şeyin konuşulduğunu belirtti.



Balbay, "Turgut Özal'ın oğlu 'babamı Ergenekon öldürdü' dedi. Geçitli'deki mayın saldırısına 'Ergenekon'un işi' denildi. Kamuoyundaki en ufak bir gelişmeyi bu davadan bilme geleneği başladı. Küresel ısınmayı ne zaman Ergenekon'a yıkacaklar merak ediyorum" dedi.



Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün de "Mümkündür" diye konuştu. Bundan sonra yaşanacak her olayla karşı karşıya olduklarını ifade eden Balbay, davanın bu şekilde devam etmesinin bu tür olayları mümkün kıldığını kaydetti.



Balbay, "Barış ortamı yaratılmak için bize burada tutulmamız rolü biçilmiş. Barış, akıllı insanların işidir. Kin turan bir insan değilim ama burada kin büyüyor" dedi.

Tuncay Özkan da konuştu



Tutuklu sanık gazeteci yazar Tuncay Özkan da davanın tutuksuz sanıklarından emekli albay Arif Doğan'ın bir gazetede çıkan röportajına değinerek, "Diyor ki 'Susurluk'ta meydana gelen kaza öncesinde Yalova'da Çatlı ile konuştum. Arabada bir bakanın kızı vardı. Tuncay Özkan'a söyledim, yayınlamadı'. Arif Doğan örgütün yöneticisi, bana talimat veriyor ama yayınlamıyorum. Bu nasıl örgüt?" diye konuştu.



Konuşma hakkının sınırlandırıldığını ifade eden Özkan, bunun insanların dışarıda ve içeride konuşmamasına yönelik usul uygulaması olduğunu, bunun da Türkiye'de ciddi infiale yol açacağını kaydetti.



Bunun üzerine, Başkan Şengün "Bunu mahkememize karşı söylemeyin" diyerek, sanıklara söz hakkı verildiğini ima etti.



Duruşma, tutuklu sanık Mehmet Ali Çelebi'nin savunmasının alınmasıyla devam ediyor.