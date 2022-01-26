Mustafa Balbay: İşi gücü iktidarın işine gelmeyen paylaşımlara saldırmak olan bir sistem organize edildi, yüzlerce elemanın alındığı söyleniyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, iktidarın sosyal medyaya yönelik yaklaşımı konusunda kaleme aldığı yazısında, "işi, iktidarın işine gelmeyen paylaşımlara saldırmak" olan bir sistem organize edildiğini ve bu 'iş' için yüzlerce kişinin alındığını söyledi.

Balbay, yazısında sosyal medya konusunda 2021’in sonuna kadar hazırlık hazırlıklarıyla geçtiğini söylerken, şöyle devam etti:

"Bildiğimiz kadarıyla Saray’a bir taslak sunuldu. Saray beğenmedi. Yaklaşım şu oldu: 'Bu bizi de kısıtlar...'

Bu aşamadan sonrası farklı gelişti. Dediler ki: 'Biz başlangıçta sosyal medyaya hâkimdik. Zamanla bu hâkimiyeti kaybettik. Yasaklayan yasa çıkaracağımıza yeniden hâkim olacağımız bir yol izleyelim.'

İşte bu kararın ardından sadece bu 'işe' bakacak birimler oluşturuldu. İşi gücü iktidarın işine gelmeyen paylaşımlara saldırmak, karşı propaganda üretmek olan bir sistem organize edildi. Son olarak yine sadece bu 'işe' bakacak yüzlerce elemanın alındığı söyleniyor. Gerçek-sahte binlerce hesap.

Sosyal medya kişisel kullanıma dayalı ama tek tek mesajların ortak bir akım üretmesi halinde büyük bir kamuoyu oluşturduğu görünen gerçek. Son dönemdeki sosyal medya linçlerine bakınca yukarıda paylaştığımız perde arkasındaki hesaplar yerine oturuyor.

Özetle iktidarın sosyal medya politikası şu oldu: Kapatma, kullan... Kontrol dışına çıkana çullan!"