Mustafa Balbay: İktidar kulislerinde "Görünür gelecekte ekonomiyi düzeltmemiz imkansız" diye konuşuluyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, iktidar kulislerinde "Görünür gelecekte ekonomiyi düzeltmemiz olanaksız. O zaman bize oy verecek bir kesimi çözülmeyecek şekilde bağlayalım. Bunun dışında kalan kesimlerin de sandığa giderken ekonomiden önce başka şeyleri düşüneceği bir ortam oluşturalım!" diye konuşulduğunu yazdı.

Balbay, "Bu nasıl olacak? Bunun yanıtını bulduğumuz bir iklimin meydana gelmemesini diliyoruz. Halkımıza sesleniyoruz: Pazara, markete gittiğinde gördüğün her etiket aslında gerçek rakamın üstüne senden çalınanların eklenmesinden oluşuyor. Maaşındaki, ücretindeki, kazancındaki her erime senden iktidar havuzuna giden paydan ibaret. Sorun fakirleri doyurmak değil, açgözlü iktidar zenginlerini doyurmak. 20 yıl önce senin, yani alın terinin gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde 35 civarındaydı, şimdi yüzde 15’e kadar düştü. Aradaki fark kime gitti diye sormazsan, güme gider!" ifadelerini kullandı.

Balbay yazısında şunları söyledi:

≈. 2018’deki gibi. Şubat 2018’de, “Erken seçim isteyen vatan hainidir” dediler. Nisan 2018’de, “İki ay sonra erken seçime gidiyoruz, bunu halk istedi” dediler. Buna benzer bir baskına hazırlanıyorlar. Her şeyini soydular şimdi “oyunu da ver” diyecekler... Soyuldun ey halkım... Unutma bunu!"