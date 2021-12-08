Mustafa Balbay: Fakirden alıp zengine veriyorlar, rakamları büyütüp ekmeği küçültüyorlar

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Türkiye ekonomisinin güçlü kalmasını sağlayacak hazır kaynakları olmadığını, başlıca sermayesinin işgücü olduğunu belirterek, "Genel bir hesaplamayla, bir çocuk yaklaşık 6 bin doları aşkın dış borçla doğuyor. Ödeme garantilerini geçtik, sadece dolara dayalı dış borcun halka maliyeti bu. Sadece bugünün değil, gelecek kuşakların üzerine de borç yüklediler" diye yazdı.

Türkiye'nin bütün çarpıklıkların üst üste geldiği sömürge ekonomisine döndüğünü savunan Balbay, "Fakirden alıp zengine veriyorlar. Rakamları büyütüp ekmeği küçültüyorlar. Ülke büyüyor ama gelişmiyor.

Devlet vatandaşın kârına ortak, zararına karışmıyor. Tarihimizde ilk kez bankalardaki döviz hesabı Türk Lirası’nı geçti. Enflasyonda TÜİK’in rakamlarıyla uzmanların rakamları arasında iki buçuk kat fark var.

Bütün bunlardan sonra pembe tablo çizebilmek, ancak buna inanacak insanların hâlâ var olduğunu düşünerek mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

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