Mustafa Balbay: CHP, Kaftancıoğlu’nu millete mal etmeli!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmesini değerlendirdiği bugünkü yazısında, “CHP, Kaftancıoğlu’nu millete mal etmeli!” dedi.

Kaftancıoğlu’nu yeni bir sınav beklediğini belirten Balbay, “Bu amansız hukuksuzluğu mahkûm ettirebilir ve siyasi algısını yükseltebilir. Bunu Kaftancıoğlu’nun tek başına yapması mümkün değil. İyi bir siyaset yönetimi gerekiyor. Bize göre her şeyden önce olayı iktidar-muhalefet çatışması zemininden çıkarmak şart. Bu, büyük bir hukuksuzluğu siyasi bir gerilime çeviriyor” görüşünü savundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Enis Berberoğlu hakkındaki 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü hatırlatan Balbay, “CHP hukukun bir linç aracı olarak kullanılmasına en büyük tepkiyi vermişti. Benzer refleksi şimdi Kaftancıoğlu kararında da görüyoruz. Ancak şu algı oluşmamalı: CHP, büyük tepkileri ucu kendisine dokununca verir! Bunun önüne geçmenin yolu, Kaftancıoğlu’nu millete mal etmektir. Bu saldırının toplumun siyasete katılma hakkına olduğunu anlatmaktır” ifadelerini kullandı.

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