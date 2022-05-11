Mustafa Balbay: Bir gün Suriye’nin sorunları bitecek ama Türkiye’nin Suriyeliler sorunu bitmeyecek!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerilime atıfta bulunarak, Türkiye'nin Suriyeliler sorununun bitmeyeceğini savundu.

Balbay, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Gelişmeler ne yazık ki öteden beri yaptığımız şu değerlendirmeyi giderek daha güçlü hale getiriyor:

Bir gün Suriye’nin sorunları bitecek ama Türkiye’nin Suriyeliler sorunu bitmeyecek!

İş, siyasal tartışmalardan öte düelloya dönüştü. Bir İçişleri Bakanı’nın, Türkiye’nin güvenliğinden sorumlu olması gerekirken güvenlik sorunu haline gelmesi... Stratejinin, provokasyonun ne olduğunu bilen bir siyasi parti liderinin aynı tondan devam etmesi... Yakın geleceğin bugünleri aratacağı endişesini uyandırıyor. Bu tür atışmalar öyle bir noktaya gelir ki, en baştaki sözler çok geride kalır."