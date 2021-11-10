Mustafa Balbay: AKP, ilk zamanlar İyi Parti'yi yok saydı, birkaç operasyonluk hali vardı!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, 4. yılını kutlayan İyi Parti'nin AKP döneminde kurulup barajı aşmayı başarmış tek parti olduğunu belirterek, "AKP, ilk zamanlar İYİ Parti’yi yok saydı. Birkaç operasyonluk hali vardı! Ancak süreç öyle işlemedi. Akşener, bu işi uzun soluklu yapacağını parti içindeki kimi hamleleri boşa çıkararak da gösterdi. Bunun üzerine AKP ve MHP makas değiştirdi. Akşener’e seslendiler: “Evine dön!”

Çağrı, Akşener’in MHP’ye dönmesi olarak da yorumlanabilirdi. Ama gerçek, “Git evinde otur” yönündeydi.

Bu siyasetin de tutmayacağı anlaşılınca yeni bir makas değişikliğine gidildi: Linç...

Her yöntemi kullanarak Akşener, önce milletten sonra siyasetten koparılacaktı. Milat, 26 Mayıs 2021 olarak gösterilebilir. Akşener’in Rize gezisi sırasında yaşanan provokasyona Erdoğan’ın, TBMM’nin çatısı altında verdiği yanıt şuydu: “Bunlar daha iyi günler, daha neler olacak neler!" diye yazdı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bir şehit yakınına küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan için sarf ettiği "Meclis'ten atılmalı" sözlerine işaret eden Balbay, "AKP üç gündür bunu tartışıyor. Parti içinde bir nebze sağduyusu olanlar, buna soğuk baktılar. “Olmaz efendim, bir gün bizim içimizden de biri çıkar, baş edemeyiz. Hem milletvekilliğinin bu kadar kolay düşürülmesi yol olur” dediler.

Sızan haberlere göre Erdoğan çok ısrarcı görünmedi ama “Peki, öyle olsun” da demedi!" ifadelerini kullandı.

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