Mustafa, bağışlanan organları ile can ve ışık oldu (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde, trafik kazasında ağır yaralanan, sevk edildiği Denizli Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen ve bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara can aşısı olan 15 yaşındaki Mustafa Emre Taş, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Taş için, bugün ikindide Sarıgöl\'ün kırsal Sığırtmaçlı Mahallesi Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, MHP Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Gacar ve Müdür Yardımcısı Fahri Sarıtaş, Taş\'ın öğretmenleri, sınıf arkadaşları, ailesi, yakınları ve seveneri katıldı. Arkadaşları, Taş\'ın Türk bayrağı serilen tabutunun başında gözyaşı döküp, çiçekler bıraktı. Kılınan namazın ardından Taş\'ın cenazesi, Sığırtmaçlı Mahallesi Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.

Öte yandan Taş\'ın okuldaki sırası da boş bırakılıp, üzerine fotoğrafı ile çiçek konuldu.



Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)



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