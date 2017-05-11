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Mustafa Armağan'ın programı iptal edildi

"Kamuoyunda oluşan hassasiyet sebebiyle..."

11 Mayıs 2017 01:39

Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleyişi ve imza etkinliğine katılacak olan Mustafa Armağan'ın programı tepkiler üzerine yayınevi tarafından iptal edildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 13-21 Mayıs tarihleri arasında İzmit'te düzenlenecek olan Kocaeli Kitap Fuarı'na Mustafa Armağan'ın 20 Mayıs tarihinde katılacak olması tepkilere yol açtı.

Özellikle sosyal medyada bir televizyon kanalında Atatürk'e hakaret edilmesi nedeniyle Mustafa Armağan'ın programının iptal edilmesi istenildi. Bugün, Kocaeli Kitap Fuarı'nın sosyal medya hesabından açıklamada bulunularak Mustafa Armağan'ın programının yayınevi tarafından iptal edildiği açıklandı. Kocaeli Kitap Fuarı sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Mustafa Armağan'ın Albayrak Medya aracılığıyla Kocaeli Kitap Fuarı'nda yapmak istediği söyleşi ve imza etkinliği, kamuoyunda oluşan hassasiyet sebebiyle ilgili yayınevi tarafından iptal edilmiştir."

 

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