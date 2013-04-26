Mustafa Armağan: Öcalan da Atatürk kadar pragmatist bir lider

“Akil İnsanlar” Marmara Bölgesi heyetinde yer alan tarihçi, akademisyen yazar Mustafa Armağan Abdullah Öcalan'ı Atatürk'e benzetti. Atatürk'ün 1923 Şubatında verdiği Balıkesir hutbesindeki konuşmasını örnek veren Armağan, "Unutmayın: Öcalan da Atatürk kadar pragmatik bir lider." dedi.

Vatan gazetesine konuşan Mustafa Armağan "Abdullah Öcalan'ın söylemlerindeki İslami referansların varlığını neye bağlıyorsunuz?" sorusunda şöyle yanıt verdi:

'Bizi birleştiren motif, İslamiyettir'

Türk ve Kürt kardeşlerimizin ortaklıkları aynı vatanda, aynı bayrak altında ve aynı din kapsamında yaşıyor olmalarından geliyor. Bizi birleştirecek motif, İslamiyettir.

Bu dönemde Öcalan'ın da bu gerçeği görmüş olması benim kanaatime göre bir ilerlemedir. Dini kullanıyor mu? Yoksa samimi mi? Bilemem. Hem dini hangi siyasetçi kullanmamış ki? Atatürk mü kullanmamış? 1923 Şubatında verdiği Balıkesir hutbesinde 'Anayasamız Kur'an-ı Azimüşşan'daki emirlerdir' diyen Mustafa Kemal değil mi? Unutmayın: Öcalan da Atatürk kadar pragmatik bir lider.