Mustafa Altıoklar'a 'Erdoğan'a hakaret'ten para cezası

Yönetmen Mustafa Altıoklar, Gezi eylemleri sırasında katıldığı bir televizyon programında Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Altıoklar'ın bu cezası 6 bin TL para cezasına çevrildi.

Yüksel Koç'un DHA'da yer alan habere göre, Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Altıoklar, bugün görülen karar duruşmasına katılmadı. Duruşmada hazır bulunan Altıoklar'ın avukatı Nihal Hande Ünal, daha önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, müvekkili hakkında beraat kararı verilmesini isterken, Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da ünlü yönetmenin cezalandırılmasını talep etti.Avukatların talebinin ardından duruşmaya yaklaşık 10 dakika ara veren Hakim Mehmet Sami Haznedar, suçu sabit olduğu gerekçesiyle Altıoklar'a “Hakaret" suçundan 3 ay hapis cezası verdi. Suçun kamu görevlisine karşı işlendiğine işaret eden mahkeme, bu cezayı 1 yıla yükseltti. Altıoklar'ın bu cezasını “İyi hal" uygulayarak 10 aya indiren mahkeme heyeti, 10 aylık cezayı da 6 bin TL para cezasına çevirdi. Mahkeme, Altıoklar'ın 6 bin TL'lik cezayı 12 eşit taksitte ödemesine hükmetti.

2 yıla kadar hapis isteniyordu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi eylemleri sırasında bir özel televizyon kanalında katıldığı bir programda dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bazı sözler nedeniyle Mustafa Altıoklar hakkında 2014 yılında iddianame hazırlamıştı. İddianamede Altıoklar'ın “Kamu görevlisine hakaret suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.