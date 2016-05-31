Mustafa Altıoklar'a Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'un fethinin 563. yıl dönümü kutlamalarıyla ilgili sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma açıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cevat İşlek, İstanbul'un fethinin 563. yılı nedeniyle Yenikapı'da düzenlenen törenin ardından, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili basında çıkan haberleri ihbar kabul ederek, Altıoklar hakkında resen soruşturma başlattı.

Altıoklar'ın tweetlerinde şu ifadeler yer aldı:

"İki dandik takayı Haliç'in uysal sularından geçirip, topu topu Avcılar kadar bir üvey kasabayı gasp etmeyi fetih diye kutlayan aptal; elbette bilmezsin; senin Ecdad-ı Osman'ın yalvararak Haçlı’ya teslim ettiği İstanbul'u, Mustafa Kemal'in ölümüne kavgasıyla kurtardığını ve elbette bilemezsin, sana hayatın estetiğini yaşamayı önerdiğini -fani dünyada hem insan-ı kamil olarak ve lakin bilimden feyz alarak.. Ama sen kanser gibisin be kardeşim. İçinde büyüyüp beslendiğin organizmayı bitirdiğinde, kendini de öldüreceğini bilmeyecek kadar kanser..."