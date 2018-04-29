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BBC Türkçe

Mustafa Altıoklar'a 15 Temmuz paylaşımlarından gözaltı kararı

Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltı çıkarıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Yönetmen Mustafa Altıoklar hakkında sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre gözaltı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsvacılığı tarafından, Altıoklar'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümündeki anma törenlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı incelemeleri incelenmesi sonucu alındı.

Mustafa Altıoklar 15 Temmuz'da Twitter'dan paylaştığı mesajlarda anma törenlerine tepki gösteriyordu.

Almanya'da Birgün gazetesine konuşan Altıoklar, "Eleştiriye kapalı bir toplum haline geldik. Herkesin aynı düşündüğü tek tip bir toplum yapısı isteniyor" dedi.

Altıoklar, "Yıllardan beri uyardığımız bir totaliter rejim bugün Türkiye'de gerçekleşiyor. Hukukun askıya alındığı bir toplumda gözaltı kararı beni şaşırtmadı" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne ilişkin köşe yazan Kocaeli Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeliz Koray da haber yapmak için gittiği Ankara'da 15 Temmuz gecesi gözaltına alınmıştı.

Koray, adli kontrol kararıyla serbest bırakılması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Yeliz Koray, 'Yerim Destanınızı' başlıklı köşe yazısında Türkiye tarihindeki savaşlarla karşılaştırma yaparak 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinin 'destan' olarak nitelendirilmesine tepki göstermişti.

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