Mustafa Altıoklar: Kürt olsam dağa çıkardım

T24 -

Yönetmen Mustafa Altıoklar, Habertürk'teki bir programda yaptığı açıklamayla tartışma yarattı. Altıoklar şunları söyledi: "Ben Kürt olsam tam bağımsızlık isterdim. Tam bağımsızlık için savaşırdım. Özerklik değil, bağımsızlık diyorum. Bu ülkenin adı Kürdistan olsaydı, ben bir Türk olarak dilimi konuşamasaydım, kimliğim yasaklansaydı, belki dağa bile çıkabilirdim. Kürt ve Türk toplumları artık kaynaşamaz."