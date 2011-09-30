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Mustafa Altıoklar: Kürt olsam dağa çıkardım

Yönetmen Mustafa Altıoklar, 'Ben Kürt olsam tam bağımsızlık isterdim, dağa çıkardım' dedi.

30 Eylül 2011 03:00

T24 - Yönetmen Mustafa Altıoklar, "Ben Kürt olsam tam bağımsızlık isterdim, dağa çıkardım" dedi.



Yönetmen Mustafa Altıoklar, Habertürk'teki bir programda yaptığı açıklamayla tartışma yarattı. Altıoklar şunları söyledi: "Ben Kürt olsam tam bağımsızlık isterdim. Tam bağımsızlık için savaşırdım. Özerklik değil, bağımsızlık diyorum. Bu ülkenin adı Kürdistan olsaydı, ben bir Türk olarak dilimi konuşamasaydım, kimliğim yasaklansaydı, belki dağa bile çıkabilirdim. Kürt ve Türk toplumları artık kaynaşamaz."

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