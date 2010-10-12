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Mustafa Akaydın: Hedef Kusturica değil bendim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Irkçı duyguları tahrik etmek isteyen siyasi çevreler, CHP’li olduğum için beni hedef aldı' dedi.

12 Ekim 2010 03:00

T24 - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Emir Kusturica’ya yönelik tepkilerin hedefinde aslında kendisinin olduğunu öne sürdü: “Irkçı duyguları tahrik etmek isteyen siyasi çevreler, CHP’li olduğum için beni hedef aldı.”


Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica’nın 47. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin jüri üyeliğinden çekilerek Türkiye’den ayrılmasının yankıları devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, dün CNN Türk’te yayınlanan “Bugün” programında konu hakkındaki soruları yanıtladı. Akaydın, sunucu Başak Şengül’ün “Kusturica’yı davet ederken bu tür tepkiler olabileceğini düşünmüş müydünüz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Hiç öyle bir şey düşünmedim. Çünkü Kusturica, Türkiye’ye 2001, 2004, 2008 yıllarında da geldi. Bosnalı soydaşlarımızın yaşadığı Bursa’da 3.5 ay önce büyük bir coşkuyla karşılandı ve hiçbir tepki görmedi. Şovenist, ırkçı bazı duyguları tahrik etmek isteyen siyasi çevreler, CHP’li olduğum için beni hedef aldıklarından dolayı bunları organize ettiler. Kusturica’ya da bunları aktardım.” Mustafa Akaydın, Emir Kusturica’yı ikna etmek için çok uğraştığını da sözlerine ekledi.


Geceyarısı Ekspresi yapımcılarına davet

Mustafa Akaydın Türkiye aleyhine propaganda içeren Geceyarısı Ekspresi’nin yapımcılarını da ‘mahcup etmek için’ davet ettiklerini söyledi: “Biz çok hoşgörülü bir milletin çocuklarıyız. Biz teröristlerimizi bile yakın geçmişte Habur kapısında, neredeyse hâkimlerimizle, savcılarımızla tezahüratla karşıladık. Pişmanlıklarını kabul etmedikleri halde ‘Yok yok, siz pişman oldunuz’ dedik. Böyle bir milletin çocuklarıyız. Bence bir siyasi kışkırtma var.”


Kusturica krizi dünya basınında

Hollywood Reporter: “Bosna yanlısı bir grup, yönetmeni faşist olmakla suçladı. Kusturica bunu protesto etmek için jüriden ayrıldığını açıkladı.”


ABC News: “Kusturica, Bosna savaşıyla ilgili açıklamalarından ötürü yaylım ateşine tutuldu. Kusturica da Antalya Film Festivali jürisinden ayrıldı.”


La Repubblica, Corriere della Sera ve La Stampa Kusturica’nın aşırı Sırp yanlısı olarak görülüp eleştirildiğini, ayrıca ‘medya ve Kültür Bakanı Ertuğrul Günay tarafından da görüşlerinin affedilemez olduğunun açıklanmasıyla ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını’ yazdı.


Armenian News Kusturica’nın “Festivalden çekilen Semih Kaplanoğlu, soykırımlar konusunda bu kadar duyarlıysa, niye Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Ermeni soykırımından  bahsetmiyor” sözlerine yer verdi.


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