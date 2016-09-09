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Muş’ta yük trenine bombalı saldırı!

Patlama sonucu 7 vagon raydan çıktı

Fotoğraf: Arşiv

09 Eylül 2016 16:43

Muş’un Yörecik köyü yakınlarında yük trenine bombalı saldırı düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, bugün saat 12.45 sıralarında merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Yörecik köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan-Elazığ seferini yapan 53015 sefer sayılı yük treninin geçişi sırasında, daha önce PKK'lıların demiryoluna yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 7 vagon raydan çıktı.

Ölen ve yaralananın olmadığı saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak operasyon başlatıldı. Raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

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Muşyük treni

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