Muş’ta yük trenine bombalı saldırı!

Muş’un Yörecik köyü yakınlarında yük trenine bombalı saldırı düzenlendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, olay, bugün saat 12.45 sıralarında merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Yörecik köyü yakınlarında meydana geldi. Tatvan-Elazığ seferini yapan 53015 sefer sayılı yük treninin geçişi sırasında, daha önce PKK'lıların demiryoluna yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 7 vagon raydan çıktı.

Ölen ve yaralananın olmadığı saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınarak operasyon başlatıldı. Raydan çıkan vagonların kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.