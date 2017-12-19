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Muş'ta usulsüz sağlık raporu operasyonu: 11 gözaltı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta usulsüz sağlık raporu hazırlayarak devleti 71 bin 820 TL zarara uğratan 11 kişi gözaltına alındı

19 Aralık 2017 18:20

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta usulsüz sağlık raporu hazırlayarak devleti 71 bin 820 TL zarara uğratan 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, usulsüz sağlık raporu hazırlayanlara yönelik çalışma başlatıldı. Araştırmada, devlet hastanesine resmi kayıt yapılarak alınan \'engelli sağlık kurulu raporları\'ndaki engellilik oranının, usulsüz olarak artırılarak, sahtesinin düzenlendiği belirlendi. Bu sahte raporlarla başta Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Muş Vergi Dairesi olmak üzere kamu kurumlarına müracaat edenlerin, yardımlardan haksız gelir elde ettiği saptandı.
Kamu kurumlarını 71 bin 820 TL zarara uğratan 11 şüpheli, yapılan operasyonla \'resmi belgede sahtecilik\' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada; engelli raporlarının asıl nüshaları ve sahteleri, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, ruhsatı başkasına ait 1 pompalı tüfek, 115 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 48 kişinin de sağlık kurulu raporlarında engelli oranları düşmüş olmasına rağmen yardım aldığı, kuruma da bu durumu bildirmedikleri tespit edildi. Savcılık talimatı ile bu kişiler hakkında ilgili kurumlarca yasal cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

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