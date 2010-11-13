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MUŞ'TA TREN OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI MUŞ (A.A)

13 Kasım 2010 18:20

-MUŞ'TA TREN OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 YARALI MUŞ (A.A) - 13.11.2010 - Muş'ta trenin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Elazığ'dan Tatvan istikametine giden makinist Cuma Yılmaz yönetimindeki 53016 sefer sayılı yük treni, Bağlar köyü mevkisinde Sedat Madak yönetimindeki 49 AK 294 plakalı otomobile çarptı.  Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta ağır yaralanan sürücü Madak, Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada, otomobilin LPG tüpünün patlama ihtimali üzerine bölgede itfaiye ekipleri hazır bekletildi. Olayla ilgili makinistin ifadesi alındı.

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