T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muş'ta toprağa gömülü patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi

14 Aralık 2017 15:47

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyonda, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Muş Valiliği, geçen 12 Aralık\'ta İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından \'Şehit Jandarma Üteğmen Rahim Çelik 2017-10 operasyonu\' yapıldığını açıkladı. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik merkeze bağlı Kızılağaç Beldesi Gürgür Mahallesi bölgesinde arazi arama tarama yapıldı. Yapılan aramada, toprağa gömülü halde 2 dolu küçük tüp, 1 tüp başlığı ve 10x10 metre rulo halinde naylon, 2 kazma, giyim ve sağlık malzemesi, el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış, koli bandı ile sarılı 8’li pil bloğu, 2 elektrik bandı, 1 koli bandı, çok sayıda gıda ve temizlik malzemesi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak savcılık talimatıyla muhtelif gıda ve kişisel temizlik malzemeleri yerinde imha edildi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MUŞ DHA MUŞPKKMuş ValiliğiAralıkJandarma KomutanlığınaJandarmaRahimKızılağaç Beldesi Gürgür MahallesiYapılanOlay

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24