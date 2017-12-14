Muş'ta toprağa gömülü patlayıcı ve yaşam malzemesi bulundu

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyonda, toprağa gömülü halde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Muş Valiliği, geçen 12 Aralık\'ta İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından \'Şehit Jandarma Üteğmen Rahim Çelik 2017-10 operasyonu\' yapıldığını açıkladı. Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik merkeze bağlı Kızılağaç Beldesi Gürgür Mahallesi bölgesinde arazi arama tarama yapıldı. Yapılan aramada, toprağa gömülü halde 2 dolu küçük tüp, 1 tüp başlığı ve 10x10 metre rulo halinde naylon, 2 kazma, giyim ve sağlık malzemesi, el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış, koli bandı ile sarılı 8’li pil bloğu, 2 elektrik bandı, 1 koli bandı, çok sayıda gıda ve temizlik malzemesi ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak savcılık talimatıyla muhtelif gıda ve kişisel temizlik malzemeleri yerinde imha edildi.

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