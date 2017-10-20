Muş'ta terör operasyonuna 4 tutuklama

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'ta terör örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4\'ü tutuklandı.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK\'ya yönelik yaptığı çalışmalarla \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi ile \'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak\' suçundan arananan 2 kişi ve \'Terör Örgütü Propagandası Yapmak\' suçundan aranan 1 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.