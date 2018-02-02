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Muş'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan 'Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu 2018-13 operasyonu' kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı

02 Şubat 2018 22:59

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan \'Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu 2018-13 operasyonu\' kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
\"Dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Malazgirt ilçesi, İyikomşu köyünde 15 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, \'Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu 2018-13 operasyonu\' kapsamında yapılan aramada 1 seyyar dipçikli kalaşnikof tüfeği, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet lazer magnum marka ruhsatsız otomatik av tüfeği, 4 kalaşnikof tüfeği şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 7 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 1 adet hücum yeleği ile muhtelif örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır.\"

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