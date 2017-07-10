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Muş'ta sokağa çıkma yasağı

Yasak bugün uygulanmaya başlandı

10 Temmuz 2017 12:25

Muş'un Varto ilçesinde PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 15 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Varto ilçesi Kolan Dağı bölgesinde geçmiş dönemlerde meydana gelen terör olaylarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği, eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı, bu durumda günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşların, büyük mağduriyet yaşadığı belirtildi.  

Vatandaşların güvenliğinin sağlanması...

Valiliğinin, öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuatlar çerçevesinde her türlü tedbiri aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bu geceden itibaren

"Bu tedbirler kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu gereğince, Kolan Dağı bölgesinde yapılacak operasyon kapsamında, Varto ilçesi Kolan, Teknedüzü, Yeşildal, Onpınar, Köprücük, Kaynarca ve Çayçatı köyü ile Çağlak Mahallesi, Güllüce Mahallesi, Meti Mezrası, Seyrek, Yeşildal, Çukur, Köprücük ve Teknedüzü yaylalarında 10 Temmuz 2017 günü saat 00.01'den itibaren operasyon bitimine kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelerde sokağa çıkmaları yasaklanmıştır."

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