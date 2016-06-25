Muş'ta sele kapılıp kaybolan Yunus bebek aranıyor

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Karakale köyünde meydana gelen selde bir otomobilde bulunan anne ile oğlu ölürken kaybolan 5 aylık Yunus Süngür'ü arama çalışmalarından bir sonuç alınamadı. Arama çalışmaları devam ederken, Yunus bebek hala bulunamadı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Korkut ilçesine bağlı 1055 nüfuslu ve 200 haneli Karakale köyünde, dün saat 16.00 sıralarında 45 dakika kadar süren sağanak yağışın ardından sel geldi. Sılığ Deresi'nin taşması üzerine Bulanık ilçesinden Muş'a gitmek için yola çıkan içinde 7 kişinin bulunduğu Orhan Süngür yönetimindeki otomobil sel sularına kapıldı.

Sürücü Orhan Süngür, kızları Ela ve Canan Süngür ile Songül Demir, köylülerin yardımıyla kurtarılırken, sürücünün eşi Yasemin ile iki oğlu Yusuf ve Yunus kayboldu. Anne Yasemin ile oğlu Yusuf Süngür'ün cesetleri daha sonra bulunurken Yunus bebeğe ise ulaşılmamadı. Otomobilde bulunan Orhan, Ela, Canan Süngür ile Songül Demir'in Muş Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürdürülüyor.

Sel felaketi nedeniyle AFAD, UMKE, 112, Jandarma ile Korkut ve çevre belediyelerden ekiplerin kaybolan Yunus bebeği arama çalışmaları devam ediyor. Selde zarar görün otomobil çıkarıldı ancak bebeğin izine rastlanmadı. AFAD İl Müdürü İbrahim Tanış, sel felaketinin ardından hemen bölgeye intikal edildiğini, iftar saatine kadar kayıp bebek Yunus Süngür'ü arama çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bugün sabahın erken saatlerinden itibaren arama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Tanış, henüz Yunus bebeği bulamadıklarını bildirdi.

Öte yandan Köylüler, hasar gören ev ve işyerlerindeki selin izlerini temizlemeye başladı. Devletten yardım beklediklerini ifade eden köy halkından Erhan Taygar, sel nedeniyle hayvanların telef olduğunu ve meyve ağaçlarında büyük zarar gördüğünü söyledi. Kızı Bahar Taygar ise evlerindeki buzdolabı, çamaşır makinesi ve daha birçok ev eşyasının kullanılamaz hale geldiğini belirtti.