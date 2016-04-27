Muş'ta zırhlı araca bombalı saldırı; 1 polis şehit oldu

Muş'un Varto ilçesinde polis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Başbakanlık'tan gelen özel ekibe eskortluk eden zırhlı polis aracının geçişi sırasında yapılan bombalı saldırıda bir polis şehit olurken 2 polis yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, saldırı, ilçeye bağlı Taşdibek köyü mevkisinde meydana geldi. PKK'lılar tarafından yola döşenen bomba, Başbakanlıktan gelen özel ekibe eskortluk eden zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatıldı. Patlama nedeniyle zırhlı araçta bulunan 2 polis yaralanırken 1 polis yaralandı, olay yerine çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi sevk edildi.

Öte yandan bombayı patlatan PKK'lıların yakalanması için hava destekli operasyon başlatıldı.

Başbakan Davutoğlu 30 Nisan'da Muş'a gelecek

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 30 Nisan'da Muş'un kurtuluş törenlerine katılacak. Davutoğlu'na 'Fahri Hemşehrilik' beratı verilecek.