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Muş'ta PKK'nın 90 el bombası ele geçirildi

Nejdet ARMAĞAN / MUŞ (DHA) - MUŞ'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK'ya ait 90 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

19 Mart 2018 18:24

Nejdet ARMAĞAN / MUŞ (DHA) - MUŞ\'un Varto ilçesinde, terör örgütü PKK\'ya ait 90 el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce yapılan çalışmalar sonucunda, Varto ilçesine bağlı Teknedüzü köyü sınırları içinde kayaların arasına gizlenmiş, iki bidon içerisinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait, 90 adet el bombası, 92 adet fünye, 131 Adet bixi fişeği, 2 adet jelikan, 1 takım leşker kıyafeti,1 sayfa doküman, 20 adet pil, 1 adet ankesörlü telefon kartı, 1 adet koli bandı, 1 adet sırt çantası, kıyafet ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Açıklamada, \"Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır\" denildi.

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