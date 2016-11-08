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Muş'ta PKK operasyonu; 14 gözaltı

14 şüphelinin, evleri ve işyerleri ile araçlarında eş zamanlı olarak arama yapıldı

08 Kasım 2016 21:15

Muş'ta PKK'nın "Köy komitesi", "Kent meclisi" ve "Adalet komisyonları" faaliyetlerinin tespiti amacıyla düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 şüphelinin, evlerinde ve eklentilerinde, işyerleri ile araçlarında eş zamanlı olarak arama faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Yapılan arama faaliyetinde, Bulanık ilçesi Örenkent köyünde 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca, yapılan aramalarda, 650 kilogram amonyum nitrat, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet CD ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

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