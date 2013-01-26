Muş'ta öğretmene 'kırık not' dayağı

Muş'ta bir veli, çocuğuna düşük not verdiği iddiasıyla öğretmeni darp etti. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince karakola götürülen zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Muş Anadolu Lisesi matematik öğretmeni Süphan Ateş, kırık not verdiği iddiasıyla, bir öğrenci velisi tarafından darp edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt mahallesindeki Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Furkan Ali Kırmızıgül, babası Hakan Kırmızıgül ile birlikte karne almak için okula geldi.

Karnesini alan ve matematik dersinden notunun düşük olduğunu gören Furkan Ali Kırmızıgül, durumu babasına söyledi. Bunun üzerine baba Hakan Kırmızıgül, matematik öğretmeni Süphan Ateş'in yanına giderek tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba Kırmızıgül, oğluna kırık not verdiğini iddia ettiği Ateş'i darp etti. Olay üzerine okula giden polis ekiplerince karakola götürülerek ifadesi alınan Kırmızıgül, serbest bırakıldı.

Yüzüne aldığı darbe nedeniyle yaralanan Ateş'e darp raporu verildi.

Matematik öğretmeni Ateş, ders notları iyi olmamasına rağmen bu öğrenciye yüksek not verdiğini, buna rağmen babası tarafından darp edildiğini söyledi.



'Mükâfatı bu oldu'



Ateş, ''Veliyi defalarca sakin ve terbiyeli olması konusunda uyardım. Ancak beni dinlemeyip üzerime yürüdü. Çocuğun yazılıları iyi değil. Ancak sözlü ve kanaat notları vererek notunu yükseltmeme rağmen, mükafatı bu oldu'' dedi.

Öte yandan Eğitim-Sen üyeleri yaşanan darp olayının ardından, okul önünde basın açıklaması yaptı.

Şube Başkanı Necmi Erol, saldırıyı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

Erol, ''Kamu görevlilerine yönelik saldırıların artığını görmekteyiz. Bununla ilgili yıl içinde önlem alınmasını gerektiğini belirtmiştik. Ancak görünen o ki bugüne kadar bununla ilgili herhangi bir önlem alınmadı. Yine böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz'' diye konuştu.