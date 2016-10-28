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Muş’ta kepenk kapatma yasaklandı

Karara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi

28 Ekim 2016 02:09

Muş’ta iş yerlerinin toplu olarak kapatılması yasaklandı. Alınan karara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı belirtildi.

Muş Valiliği, il sınırları içinde bulunan iş yerlerinin toplu olarak kapatılmasının yasaklanmasına dair genel yayımladı.

Genelgede, "Kamu hizmetlerinin aksamaya mahal vermeksizin değişen koşullara ve ihtiyaçlara uyumlu bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırılması kamu düzeniyle yakından ilişkilidir. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını temine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması da devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Kamu hizmetleri ile piyasa koşullarında mal ve hizmet sunumu kamu düzeninden etkilenmekte; bu hizmet ve sunumlarda olası aksamalar da kamu düzenini bozabilmektedir. Güvenlik, esenlik ve genel sağlık ihtiyacının güvence altına alınması için devletimizin çabaları yanında vatandaşlarımızın da hukuk kurallarına uygun bir şekilde davranmaları en büyük gücümüzdür. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir” denildi.

 

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