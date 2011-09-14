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Muş'ta kapanan tren yolu ulaşıma açıldı MUŞ (A.A)

14 Eylül 2011 13:27

-Muş'ta kapanan tren yolu ulaşıma açıldı MUŞ (A.A) - 14.09.2011 - Muş'ta, PKK'lı teröristler tarafından raylara konulan bombanın patlaması sonucu, tahrip olan tren yolu ulaşıma açıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, merkeze bağlı Yamaç Köy mevkisinde meydana gelen patlama sonucu ulaşıma kapanan Muş-Elazığ demiryolunun yeniden ulaşıma açıldığı belirtildi. Elazığ ve Malatya'dan gönderilen Devlet Demiryollarına ait ekipler tarafından, hasar gören vagonların kaldırılmasının ardından raylar onarılarak demiryolu gece saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan, PKK'lı teröristler tarafından konulan bombanın patlatılması sonucu tahrip olan vagonların ise Elazığ'a gönderildiği, demiryolunda her hangi bir sorunun kalmadığı belirtildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinden 12 Eylül'de, Tatvan-Elazığ seferi yapmak üzere hareket eden yük treninin, Yamaç köy mevkisinden geçişi esnasında, PKK'lı teröristler tarafından raylara döşenen bomba patlatılmış ve bazı vagonlar yoldan çıkarak maddi hasar meydana gelmişti.

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