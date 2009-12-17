Muş'ta gergin cenaze töreni

T24- Muş'un Bulanık ilçesinde DTP'nin kapatılmasını bahane eden bir grubun gösterisi sırasında açılan ateşte ölenlerden Nejmi Oral'ın cenazesi toprağa verildi.



Törene Oral'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra kapatılan DTP'nin Muş milletvekilleri Sırrı Sakık ve Nuri Yaman, DTP İl Başkanı Nimet Sezgin, Bulanık Belediye Başkanı Ziya Akkaya, Malazgirt Belediye Başkanı Nuri Balcı katıldı.



Mezarlığa basın mensuplarının girmesine izin verilmedi. Bazı kişilerin basın mensuplarına tepki gösterdiği gözlendi.



Bu arada, cenaze töreninin ardından bir grup, saldırıyı gerçekleştiren Turan Bilen'in Şavşet Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri, grubu dağılması yönünde uyardı. Uyarıyı dikkate almayan grup, Bilen'in evini taşlamaya başladı.



Bunun üzerine polis, grubu biber gazı ve tazyikli suyla dağıttı. Söz konusu gruptan bazı kişilerin de polis araçlarına taşlarla saldırdığı görüldü. Olaydan bir süre sonra belediye meydanının önünde toplanan bir grup da kapatılan DTP ve terör örgütü PKK lehine slogan atmaya başladı. Muş Emniyet Müdür Yardımcısı Necdet Öztürk, grubu uyararak, dağılmaları için süre tanıdıklarını söyledi. Daha sonra, Bulanık Belediye Başkanı Ziya Akkaya grubu uyararak dağılmaları ve taşkınlık yapmamaları için ikna etmeye çalıştı.



Ardından grubun bir kısmı bölgeden ayrılırken gruptan bazı kişiler bölgedeki bekleyişlerini ve protestolarını sürdürdü. Muş'un Bulanık ilçesinde, dün, DTP'nin kapatılmasını bahane eden bir grubun gösterisinde Kemal Aycan ile Nejmi Oral ateş açılması sonucu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.