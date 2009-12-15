Muş'ta esnaf eylemcilere ateş açtı: İki ölü, 8 yaralı!

T24-









Bulanık’ta, kapatılan DTP’nin Aslanpaşa Caddesi’ndeki ilçe binası önünde toplanan bir grup, basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Bu sırada olaylar çıkabileceği ihtimalini dikkate alan esnaftan bazıları işyerlerini kapattı. Sayıları kısa sürede 1500’e ulaşan göstericiler DTP’nin kapatılmasını protesto ederken, polis de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.



Kalabalık arasında bulunan 150 kişilik grup, çevredeki araç ve işyerlerine taşla saldırdı. Şehit Üsteğmen Suat İsakoğlu Caddesi’nde manifaturacılık yapan Turan Bilen ise otomobili ve işyerinin tahrip edildiği gerekçesiyle göstericilere kalaşnikof tüfekle ateş açtı. Yoncalı Köyü Muhtarı Kemal Kayacan olay yerinde hayatını kaybeti.



Yaralanan 8 kişiden Necmi Oral da Muş’taki hastaneye götürülürken can verdi. Adullah Güvercin, Sabit Çiftçi, Kenan Gündüz, Cüneyt Çelik, Abdülkerim Çelik, Heybet Kondu ve Lokman Sönmez ise tedavi altına alındı. Yaralanan 8 kişiden 3’ünün kurşunla, diğerlerinin taş, sopa ve kaçarken düşme sonucu yaralandıkları belirtildi. Kurşunla yaralananların Sadık Çiftçi, Kenan Gündüz ve Cüneyt Çelik olduğu belirtildi.



Gözaltına alınan Turan Bilen (39), “Nefsi müdafaa yaptım. Beni linç edeceklerdi” dedi. Bilen ailesinin fertleri polis tarafından evlerinden alınarak güvenli bir yere götürülürken, evlerinin çevresinde de önlem alındı.





‘Gönüllü korucu’ iddiası



Arap kökenli bir aileye mensup olan Bilen’in, kardeşi Metin Bilen’le uzun süredir Bulanık’ta manifaturacılık yaptığı, siyasi görüşlerinin MHP’ye yakın olduğu öne sürüldü. Bilen’in “gönüllü korucu” olduğu ve silahın da ruhsatlı olduğu iddia edildi. PKK’ya yakın bazı internet siteleri, Bilen’in, 1994 yılında 4 PKK’lının öldürülmesi olayında rol oynadığını ileri sürdü. Ancak bu iddialar yetkililerce henüz doğrulanmadı.



Muş Baro Başkanı Sabahattin Göçmen, olaylarda provokasyon olduğu iddiasında bulundu. Esnafın kepenk kapattığını, göstericilerin basın açıklaması yapmak için çarşı merkezine giderken kasıtlı olarak açık olan manifaturacının bulunduğu tarafa yönlendirildiğini ileri süren Göçmen, “Saat 06.00’dan itibaren manifaturacı çevresinde güvenlik görevlileri görülmüş. Olay sırasında kalaşnikof ve G-3 gibi silahlarla ateş edilmiş” dedi.



Gösteriler sırasında 2 kişinin ölmesi, 7 kişinin de yaralanması olayların çığırından çıkmasına neden oldu. Polisin göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su kullanarak yaptığı müdahaleye rağmen sayıları giderek artan göstericiler, bazı işyerlerini ve araçları ateşe verdi. Bilen ailesinin işyeri ve aracının yanı sıra, banka şubeleri, dershaneler ve Ak Parti binası da ateşe verildi.



Muş Valisi Erdoğan Bektaş, işyerine ikinci kez molotofkokteyli atılınca göstericilere ateş eden manifaturacı Bilen’in korucu olduğuna dair ellerinde bir bilgi bulunmadığını söyledi. Olayın bir terör olayı olduğunu, bu terörden insanların büyük zarar gördüğünü söyleyen Bektaş, silahıyla yakalanan zanlının sorgusunun sürdüğünü belirtti. Ölenlerden birinin gösterici olduğunu, diğerinin bankaya bir işlem için geldiğini kaydeden Bektaş, “gençleri bu olaylara süren ‘beyaz saçlı’ insanlara sesleniyorum. Bunun vebalini onlar çekecekler” dedi.





Şahin: Devlet üstesinden gelir



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Muş’ta meydana gelen olayları “Türkiye’de istikrarı bozmak ve bir iç kargaşa çıkartmak isteyenler daima oldu. Şimdi de bunların cüretlerini biraz daha artırdıkları görünüyor. Devletimiz bunların üstesinden geçmişte gelmiştir, bundan sonra da gelecektir” diye yorumladı.





Almanya’da açılım tartışması can aldı



Türkiye’deki açılım tartışmasının gerginliği Almanya’ya da sıçradı. “Murder Lines” adlı grubun üç gün önce verdiği konser sırasında, bir kişinin sahneye üzerinde PKK flamasının renkleri bulunan tişörtle çıkması, kavgaya yol açtı. Meslek okulu öğrencisi Hataylı Bilal Karadoğan (20), Mardinli İzzettin Yaşar (21) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaşar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.