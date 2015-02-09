Muş'ta çığ düştü, 3 kişi kayıp

Muş merkeze bağlı Zengök Köyü yakınlarında yol açma çalışması sırasında kar küreme aracının üzerine çığ düşmesi sonucu iki operatör kar altında kaldı. Bir operatör de çığ nedeniyle mahsur kaldı.

DHA'da yer alan habere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Muş- Kulp- Diyarbakır karayolunda Zengök köyü yakınlarında Karayolları ekiplerinin içinde bulunduğu rotatifin üzerine saat 13.00'da çığ düştü. Kar savurma aracı olarak bilinen rotatif operatörü Dursun Kızıldağ ve yardımcısı Rıza Ardil çığın altında kaldı. Arkadaşlarını kurtarmaya giden kepçe operatörü Haluk Korkmaz da yola yeni bir çığ gelmesi sonucu mahsur kaldı.



Şiddetli tipinin olduğu yolda Karayolları ekipleri operatörleri kurtarmak için çalışmaları sürdürüyor