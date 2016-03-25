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Muş'ta canlı bomba operasyonu

Eylem hazırlığında olan biri kadın iki kişi yakalandı

25 Mart 2016 10:56

Muş'ta canlı bomba olarak eylem hazırlığında olan ve ülke genelinde aranan bir kadın iki kişi yakalandı. 

NTV'de yer alan habere göre, adli makamlara sevk edilen iki kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Muş Valiliği ve adliye binalarının olduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehirlerarası ve ilçe yol kontrolleri ise üst seviyelere çıkarıldı.

Konu ile ilgili Muş Valiliği’nden yapılan açıklamada  “İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda PKK/KCK bölücü terör örgütü adına ‘Canlı Bomba’ eylemi yapabileceği istihbaratı alınan biri kadın olmak üzere iki kişi yapılan operasyonel çalışma neticesinde 23 Mart 2016 günü yakalanmıştır. Şahıslar 24 Mart 2016 günü çıkarıldığı adli makamlarca ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan tutuklanmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.

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