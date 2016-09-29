Muş'ta bomba yüklü bir araç imha edildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Binbaşı Aslan Kulaksız-15' operasyonunda bir bomba yüklü araç, bir doçka mevzisi, 3 sığınak imha edildi. Muş Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce Şenyayla Bölgesine hava ve kara harekatı düzenlendi.

Operasyonlarla ilgili valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen 26 Eylül günü Muş-Şenyayla Bölgesinde düzenlenen operasyonda bomba yüklü bir araç, bir doçka mevzisi ve 3 sığınak imha edildiği bildirildi. Sığınaklarda yapılan aramalarda; 3'ü 12 kiloluk mutfak tüpü, 1'i 18 litrelik yağ tenekesi içerisinde el yapımı patlayıcı, 10 torba içerisinde patlayıcı yapımında kullanılan toplam 250 kilo Anfo, 72 örgütsel kitap ve doküman, 18 litre teneke içerisinde motor yağı, 18 litre teneke içerisinde motorin ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir kişi de yapılan operasyonlar esnasında yakalandı. Valilik, il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.