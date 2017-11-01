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Muş'ta Bizans dönemine ait 871 altın sikke ele geçirildi

MUŞ (DHA) - MUŞ'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait 871 altın sikke ele geçirildi

01 Kasım 2017 18:26

MUŞ (DHA) - MUŞ\'un Bulanık ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait 871 altın sikke ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından Bulanık ilçesine bağlı Cankurtaran köyünde yaşayan bir kişinin elinde bulunan Bizans dönemine ait altın sikkeleri  satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Alıcı gibi davranan jandarma, şüpheli ile irtibata geçti. Ekipler, suç üstü yaparak ele geçirdikleri 871 altın sikkeye el koydu. Şüpheli ise gözaltına alındı.

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