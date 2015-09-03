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Muş'ta askeri araca bombalı saldırı; 6 asker yaralı

Muş ile Bulanık İlçesinde PKK'lılarca yola gizlenen mayın uzaktan kumandayla patlatıldı

03 Eylül 2015 22:31

Muş ile Bulanık İlçesi arasındaki karayolunda önceden menfeze yerleştirilen bomba, askeri aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada, zırhlı araçta bulunun 8 askerden 6'sı yaralandı.

DHA’da yer alan habere göre, Muş- Bulanık karayolu üzerindeki Aktepe Karayolları Bakımevi'ne 300 metre uzaklıktaki menfeze PKK'lılar tarafından daha önceden yerleştirilen patlayıcı, bugün akşam saatlerinde, zırhlı askeri aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Menfez üzerindeki zırhlı araç, patlamayla birlikte şarampole yuvarlandı. Zırhlı araçta bulunan 8 askerden 6'sı yaralandı. Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla alınarak Muş Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Yaralıların tedavileri sürerken, PKK'lıların yakalanması için bölgede operasyonlar sürdürülüyor.

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