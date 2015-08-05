Muş'ta askere silahlı saldırı

Muş'un Varto ilçesinde evlerine gitmek isteyen bir astsubay ile 2 uzman çavuşa silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaralandı. Yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Varto ilçesine bağlı Kasaplar Caddesi, Belediye İş hanı arkasındaki bir market önünde meydana geldi. Evlerine yaya olarak gitmek için yola çıkan jandarma astsubay Faruk Arı ile jandarma uzman çavuşlar Erkan Akyüz ve Ertuğrul Deniz, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Faruk Arı kolundan, Erkan Akyüz kalçasından Ertuğrul Deniz ise karın bölgesinden yaralandı. Yaralanan askerler Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Uzman Çavuş Erkan Akyüz ameliyata alınırken Muş Devlet Hastanesine giden Vali Vedat Büyükersoy, yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Vali Büyükersoy, hastane yetkililerinden yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.