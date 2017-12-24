Muş'ta ailelerin arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı

MUŞ, (DHA) - MUŞ\'un Hasköy ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Hasköy ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan akraba Afşar ve Basum aileleri arasında bugün öğle saatlerinde kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavganın ardından akşam saatlerinde aileler yine karşı karşıya geldi. Bu kez uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, aynı aileden Fetullah (57), Resul (35), Hamdullah, Asiye, Adil ve Cüneyt Afşar ile kavgayı ayırmaya çalışan Ecevit Kızılkan, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fethullah Afşar ve oğlu Resul Afşar hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için ilçede ve hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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