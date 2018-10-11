T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muş'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan araçtan açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 2'si kadın 5 terörist öldürüldü

11 Ekim 2018 14:11

Nejdet ARMAĞAN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ\'un Varto ilçesinde güvenlik güçlerinin \'dur\' ihtarına uymayan araçtan açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 2\'si kadın 5 terörist öldürüldü. Çatışma ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği anlar saniye saniye kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler yapılan yapılan istihbarat çalışmaları sonucu dün, Varto ilçesi Yılanlı köyünde terör örgütü PKK mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye, Varto İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler sevk edildi. Yılanlı köyü yolu üzerinde jandarmanın \'dur\' ihtarına uzun namlulu silahlarla karşılık veren teröristler ardından kaçma başladı. Teröristlerin aracına açılan ateş ile araç durduruldu ancak teröristler, ateş açmayı sürdürünce jandarma karşılık verdi. 5 teröristin öldürüldüğü o anlar zırhlı araç içerisindeki kamera tarafından kaydedildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------
Kovalamaca ve çatışmanın görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nejdet ARMAĞAN MUŞ DHA MUŞ VartoJandarma KomutanlığıVartoYılanlıPKKBölgeye VartoTeröristlerinDÖKÜMÜ Kovalamaca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24