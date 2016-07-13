Muş’ta 4 bin lira maaşla çoban aranıyor

Ayda 4 bin lira maaş, 50 kilo peynir, giyecek, yiyecek ve barınma ihtiyacını karşılama sözüne rağmen çoban bulamayan Muşlu besiciler, afişle çoban arıyor.

Sputnik’in haberine göre, Yeşilova beldesinde besicilik yapan Ramazan Çelik, astıkları afişlerle 4 bin lira maaşla çoban aradıklarını belirterek çalışmayı kabul edenlere 4 bin lira maaşın dışında, 50 kilogram peynir, yün, telefon kontörü, giyecek ve ayakkabı vereceklerini aktardı.

Çelik, kimsenin çobanlık yapmak istememesi nedeniyle sürülerini gündüz kadın ve çocukların gece ise erkeklerin otlattığını söyledi.

Sürülere bakacak çoban olmadığı için oğlunun eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Belkise Çelik ise "300 tane koyunum var ama çoban bulamıyoruz. Oğlum bu yüzden okulu bıraktı. Çoban olmadığı için sürüye ben gidiyorum, oğlum ve torunum gidiyor. Bir müdür maaşı 4.500 lira ama biz bu maaşa rağmen çoban bulamıyoruz" diye konuştu.

Besicilerden Süreyya Ok da çobanlara 4 bin lira maaşının yanında yemek, yün, giyecek ve ayakkabı gibi ihtiyaçlarını da karşılama sözünü vermelerine rağmen çoban bulamadıklarını ifade etti.