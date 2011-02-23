-MUŞ'TA 29 DEPREM İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - Muş'un Bulanık ilçesinde sabah saat 08.36'dan bu yana büyüklükleri 2.4 ile 4.5 arasında değişen 29 deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM) Müdürü Dr. Doğan Kalafat'ın verdiği bilgiye göre, merkez üssü Bulanık-Muş olan, saat 08.36'da 4.1, 08.53'te 2.8, 09.47'de 2.9, 10.14'te 3.7, 11.08'de 4.4, 11.10'da 3.3, 11.11'de 4.5, 11.13'te 2.9, 11.16'da 4.3, 11.24'te 2.9, 11.33'te 3.0, 11.38'te 2.6, 11.43'te 2.7, 11.45'te 3.2, 12.05'te 2.7, 13.11'de 3.4, 13.19'da 2.7, 14.48'de 2.6, 14.54'te 2.6, 15.00'te 2.4, 15.12'de 2.5, 16.17'de 2.5, 16.36'da 2.5, 16.37'de 2.8, 17.56'da 3.0, 20.15'te 4.5, 20.43'te 3.0, 22.40'ta 3.2 ve 22.43'te 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kalafat, depremlerin özellikle Muş'un Bulanık ilçesi ve yakın çevresi ile Bitlis'te kuvvetlice hissedildiğini ve halk arasında tedirginliğe sebep olduğunu dile getirerek, ''Bunlar 'iç içe geçmiş depremler'dir. Yani belli bir bölgede gerçekleşen ve yakın zaman diliminde tekrar eden depremlerdir. Bu süreçte aynı bölgede tekrar küçük çapta artçı depremler olabilir. Bu depremlerde genelde can ve mal kaybı yaşanmaz'' ifadesini kullandı.