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Muş'ta 2 eski komutana FETÖ'den ağırlaştırılmış müebbet

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ İl Jandarma eski Komutanı Albay Osman Nuri Çevik ile 49'uncu Komando Tugay Komutan eski Yardımcısı Kurmay Albay İsmail Işık, tutuklu yargılandıkları FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

17 Nisan 2018 18:29

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)- MUŞ İl Jandarma eski Komutanı Albay Osman Nuri Çevik ile 49\'uncu Komando Tugay Komutan eski Yardımcısı Kurmay Albay İsmail Işık, tutuklu yargılandıkları FETÖ/PDY davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Jandarma eski Komutanı Albay Osman Nuri Çevik ile Muş 49\'uncu Komando Tugay Komutan eski Yardımcısı Kurmay Albay İsmail Işık, tutuklanarak cezaevine konuldu. Meslekten ihraç edilen iki eski komutan için Muş 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.
Eski komutanların bugün yargılanmasına devam edildi. Van\'da tutuklu bulunan Albay İsmail Işık ile Eskişehir\'de tutuklu bulunan Albay Osman Nuri Çevik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, Osman Nuri Çevik ile İsmail Işık\'ı, \'Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzenin yerine başka bir düzeni getirmeye teşebbüs\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. 

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