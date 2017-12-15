Muş'ta 1 ton bomba yüklü minibüse öncülük eden 1 şüpheli yakalandı

MUŞ, (DHA)- MUŞ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl il merkezinde ele geçirilen 1 ton bomba yüklü minibüse öncülük eden araçta parmak izi olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakaladı.

İstasyon Caddesi\'ndeki Vali Konağı\'nın yakınındaki ara sokakta, 7 Haziran 2016 günü teröristlerin bidonlar içinde bomba yüklediği beyaz renkli minibüs ele geçirildi. Teröristlerin 1 tonluk bomba yüklediği minibüs gerekli çalışmanın yapılması ardından kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki eski bir taş ocağına götürüldü. Bomba uzmanları yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bomba yüklü minibüsü kontrollü patlatarak imha etti. Kentte, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, geçen yıl il merkezinde ele geçirilen bomba yüklü minibüse öncülük eden araçta parmak izi tespit edilen 1 şüpheli yakalandı. Valilikten, operasyonla ilgili yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

\"Yapılan çalışmalarda, 7 Haziran 2016 günü ilimizde yakalanan, 1 ton bomba yüklü minibüse öncülük yaptığı tespit edilen Diyarbakır plakalı araç üzerinde parmak izi çıkan bir kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır.\"



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