Mussolini İngiliz ajanıymış!

Faşist İtalyan lider Benito Mussolini'nin 1917'de gazeteciyken İngiliz İstihbarat Servisi MI5 için çalıştığı ortaya çıktı.



Faşist İtalyan diktatörü Benito Mussolini'nin, bir süre İngiliz istihbaratı hesabına çalıştığı ortaya çıktı. İngiliz The Guardian gazetesinin tarihçi Peter Martland'a dayanarak verdiği habere göre, Mussolini 34 yaşında gazeteciyken 1917'de MI5 hesabına çalışmış. Ayrıca İtalya'nın birinci dünya savaşında müttefiklerin safında kalması yolundaki kampanyada faaliyet göstererek de teşkilattan bugünün parasıyla haftada 6400 avro almış.



Cambridge üniversitesi tarihçilerinden Martland, "Cihan harbinde İngiltere'nin en az güvendiği müttefiki İtalya'ydı. Mussolini, 1917 güzünde İngilizlerden haftada 100 sterlin almaya başladı. Savaş yanlısı kampanyaya en az bir sene boyunca destek verdi" dedi. İngiliz tarihçiye göre, 1922'de iktidara gelecek "Duçe" lakaplı Mussolini'nin İngilizler hesabına çalıştığını, MI5'ın Roma temsilcisi Sör Samuel Hoare, 1954'te yayımlanan anılarında anlatıyor.



Mussolini, İngiliz istihbaratına hizmet için "İl popolo d'İtalia" gazetesinde savaş yanlısı yazılar kaleme aldı. Tarihçiye göre, Mussolini MI5'a, barış gösterileri yapanları dayaktan geçirecek adamlar bulabileceğini rapor etti.



Bir gazeteciye bu kadar para verilmezdi



Martland, "O devirde bir gazeteciye bu kadar para verilmezdi. Bu çok fazlaydı. Ama İngiltere'nin savaşta günde 4 milyon sterlin harcadığı göz önüne alınırsa Mussolini'ye verilen para devede kulak bile değildi..." dedi. Martland, "Elimde kanıt yok ama hovardalığıyla tanınan Mussolini'nin aldığı paraları kadınlarla yediğini düşünüyorum" ifadesini de kullandı.



Mussolini, faşist partisini kurduktan sonra 1922'de başbakan olmuş ve 1943'e kadar iktidarda kalmıştı. Faşist diktatör, 1945 nisanında kaçmaya çalışırken komünist direnişçiler tarafından yakalanıp öldürüldü ve cesedi, Roma'da ayağından asılarak teşhir edildi.

