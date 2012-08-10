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Dünya

Muson yağmurları Filipinler'de 60 can aldı

Yetkililer afetten yaklaşık 2.5 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini açıkladı

10 Ağustos 2012 20:44

Filipinler'in başkenti Manila'da muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı artma ihtimali ile beraber 60 olarak açıklandı.

İki haftadır devam eden muson yağmurlarında ülkede büyük maddi zarar oluştu.

Filipinli sivil savunma yetkilileri, yedi kişinin kayıp olduğunu açıkladı. 43 kişinin boğulduğunu ifade eden yetkililer, 11 kişinin toprak altında kaldığını, 4 kişinin elektrik akımına kapıldığını, 2 kişinin de kalp krizinden öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, kayıp olan yedi kişinin bir dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldığını belirtti.

En az yarım milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydeden sivil savunma yetkilileri, afetten yaklaşık 2.5 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonu şiddetlenen muson yağmurları başkenti sular altında bırakmış, dereler taşmış, sokaklarda biriken sular 6 metreye kadar ulaşmıştı.

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