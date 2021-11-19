3 yaşındaki Müslüme'nin anneannesi: Çocuğumun oraya kadar yürüyebileceğini düşünmüyorum

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra, çadırdan 7-8 kilometre uzakta 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde cesedine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın aynı adı taşıyan anneannesi, torununun o bölgeye kadar yürüyebileceğini düşünmediğini söyledi.

Müslüme’nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulundu.

Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi.

Bu arada Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi. Aile de ifade vermek üzere jandarma karakoluna götürüldü. (İHA)

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