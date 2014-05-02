'Müslümanlığı seçen kızını öldürdü'

Ürdün'de Hristiyan bir babanın, İslamla ilgili katıldığı bir konferans sonrası Müslüman olmaya karar veren kızını başına taşla vurarak öldürdüğü iddia edildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ürdün Üniversitesi'nde İslam ile ilgili bir konferansa katılan Hristiyan bir kız, Müslüman olması üzerine babası tarafından başına taşla vurularak öldürüldü.

Olaya tepki gösteren bir grubun, Aclun kentindeki kiliseye baskın girişiminde bulunduğu ifade edildi.



Hristiyan kızın babası tarafından öldürülmesini protesto eden ve kiliseyi basmaya çalışan eylemcilerin, güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştığı bildirildi.

Ürdün makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.